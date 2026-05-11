"ПСЖ" без Сафонова обыграл "Брест" в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Брест" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Париже, завершилась победой парижан со счетом 1:0. Мяч на 82-й минуте забил Дезире Дуэ. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных, ворота "ПСЖ" защищал Ренато Марин.
Результаты других матчей:
"Гавр" - "Марсель" - 0:1;
"Тулуза" - "Лион" - 2:1.