"ПСЖ" без Сафонова обыграл "Брест" в матче чемпионата Франции по футболу - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
00:13 11.05.2026
"ПСЖ" без Сафонова обыграл "Брест" в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Брест" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Париже, завершилась победой парижан со счетом 1:0. Мяч на 82-й минуте забил Дезире Дуэ. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных, ворота "ПСЖ" защищал Ренато Марин.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
10 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
ПСЖ
1 : 0
Брест
82‎’‎ • Дезире Дуэ
(Люка Эрнандес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"ПСЖ" за два тура до конца чемпионата с 73 очками располагается на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, вторым идет "Ланс" (67 очков). "Брест" (38) занимает 12-ю позицию.
Результаты других матчей:
"Гавр" - "Марсель" - 0:1;
"Мец" - "Лорьян" - 0:4;
"Анже" - "Страсбур" - 1:1;
"Монако" - "Лилль" - 0:1;
"Осер" - "Ницца" - 2:1;
"Ренн" - "Париж" - 2:1;
"Тулуза" - "Лион" - 2:1.
