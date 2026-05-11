Универмаг в Вашингтоне торгует формой к ЧМ-2026, сделанной в Китае - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
23:29 11.05.2026 (обновлено: 23:30 11.05.2026)
Универмаг в Вашингтоне торгует формой к ЧМ-2026, сделанной в Китае

Сделанную в Китае к ЧМ-2026 форму сборной США продают в Вашингтоне

  • В универмаге Вашингтона продается американская форма к чемпионату мира по футболу 2026 года, изготовленная в Китае.
  • Форма продается в районе Джорджтаун по 30 долларов за футболку.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Универмаг в Вашингтоне торгует сделанной в КНР американской формой к чемпионату мира по футболу в США, убедился корреспондент РИА Новости.
Два варианта футболки с надписью "США. Футбол. 2026" в темном и светлом исполнении каждый по цене в 30 долларов продают в универмаге в элитном районе Джорджтаун в Вашингтоне.
"Сделано в Китае. 100% полиэстер", - говорится на бирке, пришитой к внутренней стороне футболки.
Расцветка неофициальная, как на форме, которую делает Nike и продает от 100 долларов, но с претензией и в несколько раз дешевле.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
