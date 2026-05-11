Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган опять призвал принять новую конституцию в Турции - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 11.05.2026
Эрдоган опять призвал принять новую конституцию в Турции

Эрдоган вновь заявил о необходимости принятия новой конституции Турции

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрдоган вновь заявил о необходимости подготовки и принятия новой конституции Турции.
  • По словам президента, новая конституция должна стать основой более сильной правовой системы и отражать современные политические и общественные реалии страны.
  • Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности.
АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о необходимости подготовки и принятия новой конституции республики.
"Перед нами открывается возможность построить нашу демократию снизу вверх с помощью новой, всеобъемлющей, либеральной и гражданской конституции", - заявил турецкий лидер, выступая на церемонии по случаю 158-й годовщины основания Государственного административного суда и Дня административной юстиции.
Эрдоган отметил, что Турции необходим основной закон, который будет одновременно обеспечивать защиту демократии, правового государства и интересов граждан.
По словам президента, новая конституция должна стать основой более сильной правовой системы и отражать современные политические и общественные реалии страны.
Турецкий лидер также выразил уверенность, что принятие новой конституции позволит республике достичь "высшей правовой логики", способной обеспечить баланс между государством, правом и обществом.
Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призывал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Кроме того, Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
ЕС не станет глобальным игроком без Турции, заявил Эрдоган
4 мая, 20:04
 
В миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала