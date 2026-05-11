Эрдоган опять призвал принять новую конституцию в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Эрдоган вновь заявил о необходимости подготовки и принятия новой конституции Турции.

Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности.

АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о необходимости подготовки и принятия новой конституции республики.

"Перед нами открывается возможность построить нашу демократию снизу вверх с помощью новой, всеобъемлющей, либеральной и гражданской конституции", - заявил турецкий лидер, выступая на церемонии по случаю 158-й годовщины основания Государственного административного суда и Дня административной юстиции.

Эрдоган отметил, что Турции необходим основной закон, который будет одновременно обеспечивать защиту демократии, правового государства и интересов граждан.

По словам президента, новая конституция должна стать основой более сильной правовой системы и отражать современные политические и общественные реалии страны.

Турецкий лидер также выразил уверенность, что принятие новой конституции позволит республике достичь "высшей правовой логики", способной обеспечить баланс между государством, правом и обществом.