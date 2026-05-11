ЕС ввел санкции против центра "Алые паруса"

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Евросоюз добавил в санкционный список Всероссийский детский центр "Алые паруса", следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
"Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Алые паруса", - говорится в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.