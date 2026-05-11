Венгрия не будет злоупотреблять правом вето в ЕС, заявила Анита Орбан

Краткий пересказ от РИА ИИ Анита Орбан заявила, что Венгрия не будет злоупотреблять правом вето в Евросоюзе.

По ее словам, право вето не будет использоваться как инструмент политического давления или "политического театра".

Анита Орбан сообщила, что одной из главных задач нового правительства станет возврат замороженных миллиардов евро из фондов ЕС.

БУДАПЕШТ, 11 мая - РИА Новости. Венгрия не будет злоупотреблять правом вето в Евросоюзе, заявила кандидат на пост главы МИД Анита Орбан.

По словам Орбан, Венгрия не намерена быть слабой и молчаливой страной-членом Евросоюза. Венгрия будет стремиться быть надежным партнером, способным к переговорам, построению союзов и выстраиванию надежного партнерства.

"Право вето не будет инструментом внутриполитической кампании и не будет использоваться как политическое оружие или инструмент политического театра", - приводит слова Орбан на заседании комитета парламента Венгрии по делам ЕС портал Index.

Отвечая на вопрос экс-министра по делам ЕС Яноша Боки о том, поддерживает ли она отказ от единогласного принятия решений в пользу принципа простого большинства, Орбан заявила, что новое правительство будет стараться обеспечить стране значимое влияние на принятие решений в ЕС.

По ее словам, одной из главных задач нового правительства станет возврат замороженных миллиардов евро из фондов ЕС. При этом она заверила, что для возврата этих средств ЕС не будет выдвигать Венгрии требований, которые могли бы навредить стране.