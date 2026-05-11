Автоэксперт рассказал, стоит ли обслуживать машину перед летом

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Специально обслуживать автомобиль перед летним сезоном не нужно, если регулярно проходить техобслуживание, сообщил РИА Новости эксперт автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов.
"Перед летним сезоном, а равно – и перед зимним специально автомобиль обслуживать не нужно за исключением смены шин. Если автовладелец регулярно и вовремя проходит техобслуживание, прислушивается к рекомендациям ремонтников, то специальной подготовки не требуется", - сказал собеседник.
Он отметил, что это правило работает только в том случае, если у автомобиля ещё не истёк срок службы, который, как и гарантийный срок, устанавливается производителем.
