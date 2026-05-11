14:34 11.05.2026
Итальянец Гамба стал советником главы Федерации дзюдо России Соловейчика

© РИА Новости / Александр Натрускин | Эцио Гамба
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский тренер Эцио Гамба назначен на пост советника президента Федерации дзюдо России.
  • Решение об утверждении Гамбы советником главы ФДР Сергея Соловейчика было утверждено президиумом организации.
  • Эцио Гамба — один из лучших специалистов в мире и олимпийский чемпион, он хорошо знает Россию и имеет большой опыт работы со сборной страны.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Итальянский тренер Эцио Гамба назначен на пост советника президента Федерации дзюдо России (ФДР), сообщается на сайте организации.
Решение о его утверждении советником главы ФДР Сергея Соловейчика было утверждено президиумом организации. В субботу на пост главного тренера был сборной России был назначен Дмитрий Морозов.
"Эцио - один из лучших специалистов мира и при этом человек, который очень хорошо знает Россию: регионы, тренеров, специфику нашей работы. Он понимает, что нужно делать, чтобы прибавлять. Его опыт, его взгляд на дзюдо важен для всех нас. Убежден, что это решение принесет пользу и сборной, и всей системе подготовки", - сказал Соловейчик.
Гамбе 67 лет, он является олимпийским чемпионом Игр 1980 года в Москве и серебряным призером Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе. Также на его счету две серебряные медали чемпионатов мира и весь комплект наград чемпионатов Европы. Гамба работал со сборной России с 2008 по 2024 годы, сначала он занимал должность главного тренера, а позднее - генерального менеджера.
