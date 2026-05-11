23:15 11.05.2026
"Динамо" не переиграло "Краснодар", заявил Мусаев

Мусаев: игроки "Краснодара" не реализовали созданные моменты

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев заявил, что "Динамо" не переиграло его команду в 29-м туре Российской премьер-лиги.
  • "Зенит" с 65 очками опережает "Краснодар" на два балла и имеет преимущество по личным встречам в случае равенства очков.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев заявил, что московское "Динамо" не переиграло его команду в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а игроки "Краснодара" не реализовали созданные моменты.
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1. Футболисты гостевой команды нанесли шесть ударов в створ ворот соперника.
"Мы были в одинаковых условиях с "Динамо", не думаю, что календарь повлиял. Этой весной игр гораздо больше, но ребята молодцы, проделали большую работу. У нас каждый матч, как финал, начиная с 1 марта. Психологическая усталость накапливается. Сегодня не повезло, но "Динамо" нас не переиграло. Мы не реализовали свои моменты", - сказал Мусаев.
"Ребята каждый матч находят в себе ресурсы, добиваются важных результатов. Мое восхищение. Как бы ни сложился этот сезон, проделана огромная работа. Сейчас все не в наших руках, но мы отдадим все силы", - добавил он.
"Зенит" с 65 очками опережает "Краснодар" на два балла и имеет преимущество по личным встречам в случае равенства очков. В заключительном туре, матчи которого пройдут 17 мая, "Зенит" в гостях сыграет с "Ростовом", а "Краснодар" примет "Оренбург".
