"Динамо" не переиграло "Краснодар", заявил Мусаев

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев заявил, что московское "Динамо" не переиграло его команду в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а игроки "Краснодара" не реализовали созданные моменты.
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1. Футболисты гостевой команды нанесли шесть ударов в створ ворот соперника.
"Мы были в одинаковых условиях с "Динамо", не думаю, что календарь повлиял. Этой весной игр гораздо больше, но ребята молодцы, проделали большую работу. У нас каждый матч, как финал, начиная с 1 марта. Психологическая усталость накапливается. Сегодня не повезло, но "Динамо" нас не переиграло. Мы не реализовали свои моменты", - сказал Мусаев.
"Ребята каждый матч находят в себе ресурсы, добиваются важных результатов. Мое восхищение. Как бы ни сложился этот сезон, проделана огромная работа. Сейчас все не в наших руках, но мы отдадим все силы", - добавил он.