Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Краснодара" на матч РПЛ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Московское "Динамо" и "Краснодар" назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча пройдет в понедельник на московском стадионе "Динамо" и начнется в 20:00 мск.
За "Динамо" с первых минут сыграют: Андрей Лунев (вратарь), Николас Маричаль, Хуан Касерес, Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко, Бителло, Данил Глебов, Тимофей Маринкин, Артур Гомес, Муми Нгамалё, Константин Тюкавин (капитан).
"Краснодар" начнет игру в следующем сочетании: Станислав Агкацев (вратарь), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Валентин Пальцев, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Александр Черников, Никита Кривцов, Джон Кордоба.
"Краснодар" (63 очка) занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), на два очка отставая от "Зенита", который свой матч 29-го тура провел в воскресенье. "Динамо" (39) располагается на восьмой позиции.