Рейтинг@Mail.ru
Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Краснодара" на матч РПЛ - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:00 11.05.2026 (обновлено: 19:02 11.05.2026)
Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Краснодара" на матч РПЛ

"Динамо" и "Краснодар" назвали стартовые составы на матч 29-го тура ЧР

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики "Динамо"
Болельщики Динамо - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Болельщики "Динамо". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское "Динамо" и "Краснодар" назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России по футболу.
  • Встреча пройдет в понедельник на московском стадионе "Динамо" и начнется в 20:00 мск.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Московское "Динамо" и "Краснодар" назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча пройдет в понедельник на московском стадионе "Динамо" и начнется в 20:00 мск.
Футбол. РПЛ. Пари НН (Нижний Новгород) - ПФК ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
ЦСКА в концовке вырвал победу в матче РПЛ с "Нижним Новгородом"
Вчера, 17:18
За "Динамо" с первых минут сыграют: Андрей Лунев (вратарь), Николас Маричаль, Хуан Касерес, Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко, Бителло, Данил Глебов, Тимофей Маринкин, Артур Гомес, Муми Нгамалё, Константин Тюкавин (капитан).
"Краснодар" начнет игру в следующем сочетании: Станислав Агкацев (вратарь), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Валентин Пальцев, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Александр Черников, Никита Кривцов, Джон Кордоба.
"Краснодар" (63 очка) занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), на два очка отставая от "Зенита", который свой матч 29-го тура провел в воскресенье. "Динамо" (39) располагается на восьмой позиции.
Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Решающий день": в Норвегии ждут финального решения ФИФА по Хайкину
Вчера, 16:30
 
ФутболСпортАндрей ЛуневНиколас МаричальХуан КасересЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)КраснодарДинамо Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала