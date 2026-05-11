День Победы для россиян стал частью культурной памяти, рассказала социолог

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. День Победы стал для россиян частью культурной памяти, определяющей представления о самых важных идеалах, потому что победа в Великой Отечественной войне воспринимается как самая большая в российской истории, рассказала РИА Новости кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН-ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич.

"Две трети граждан воспринимают 9 мая как самую большую победу России на протяжении всей ее истории. Это часть того, что исследователи называют культурной памятью, то есть памятью об "истоках" и "началах", идеалах и смыслах существования сообществ", - пояснила она.

При этом, как уточнила Мацкевич, день Победы отличает то, что, наряду с культурной памятью, это "часть памяти коммуникативной, то есть передающейся в общении между людьми - например, в семье".

По ее данным, подавляющее большинство (89%) россиян считают память о войне частью именно семейной памяти.