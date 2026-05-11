16:19 11.05.2026 (обновлено: 20:01 11.05.2026)
Стала известна причина смерти правнучки Ленина

Причиной смерти правнучки Ленина Елены Ульяновой стала острая инфекция

© Фото : Дом-музей В. И. Ленина
© Фото : Дом-музей В. И. Ленина
Елена Ульянова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Причиной смерти правнучки Владимира Ленина Елены Ульяновой стало острое инфекционное заболевание, сообщили в пресс-службе подмосковного музея-заповедника "Горки Ленинские".
Ульянова скончалась 8 мая, ей было 47 лет.
"Причиной смерти стала острая инфекция", — говорится в сообщении.
Ульянова родилась в 1978 году в Москве, с 1993 по 1997 год училась во Франции и в США, после чего вернулась в Россию и посвятила жизнь общественной деятельности, вступив в КПРФ. В последние годы Ульянова принимала участие в экскурсиях и музейных программах музея-заповедника "Горки Ленинские", продолжая миссию своей бабушки, племянницы Ленина Ольги Ульяновой по сохранению исторического наследия семьи.
 
