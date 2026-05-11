ПВО за неделю сбила 3556 украинских БПЛА над территорией России

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 3556 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 6 и 8 мая, 605 и 749 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 27 апреля по 3 мая ПВО России всего перехватила не менее 2622 украинских дронов.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
