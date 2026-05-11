Алвес и Гонду пропустят матч с "Нижним Новгородом" из-за недомогания

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Выступающие за ЦСКА бразильский полузащитник Матеус Алвес и аргентинский нападающий Лусиано Гонду пропустят матч 29-го тура чемпионата России по футболу против "Нижнего Новгорода" из-за небольшого недомогания, сообщил врач армейской команды Эдуард Безуглов.
Встреча пройдет в воскресенье в Нижнем Новгороде, начало матча запланировано на 15:15 мск.
"В матче против "Нижнего Новгорода" недоступны по медицинским показаниям будут Игорь Акинфеев, Мойзес, Кирилл Глебов, Матеус Алвес и Лусиано Гонду. Акинфеев и Мойзес проходят планово курс лечения с хорошей динамикой, у Глебова ушиб одного из суставов стопы, проходит лечение, наблюдаем за динамикой, ближе к матчу с "Локомотивом" тренерский штаб примет решение о его готовности. У Гонду и Алвеса небольшое недомогание, которое позволяет нам надеяться на то, что они примут участие в последнем туре", - сказал Безуглов в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.
ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков.