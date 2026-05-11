Рейтинг@Mail.ru
Алвес и Гонду пропустят матч с "Нижним Новгородом" из-за недомогания - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:35 11.05.2026 (обновлено: 14:36 11.05.2026)
Алвес и Гонду пропустят матч с "Нижним Новгородом" из-за недомогания

Алвес и Гонду пропустят матч ЧР с "Нижним Новгородом" из-за недомогания

© Фото : из личного архива Эдуарда БезугловаЭдуард Безуглов
Эдуард Безуглов - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© Фото : из личного архива Эдуарда Безуглова
Эдуард Безуглов . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский полузащитник Матеус Алвес и аргентинский нападающий Лусиано Гонду пропустят матч 29-го тура чемпионата России по футболу против «Нижнего Новгорода» из-за небольшого недомогания.
  • По словам врача армейской команды Эдуарда Безуглова, есть надежда, что Алвес и Гонду примут участие в последнем туре.
  • Матч между ЦСКА и «Нижним Новгородом» пройдет в воскресенье в Нижнем Новгороде, начало запланировано на 15:15 мск.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Выступающие за ЦСКА бразильский полузащитник Матеус Алвес и аргентинский нападающий Лусиано Гонду пропустят матч 29-го тура чемпионата России по футболу против "Нижнего Новгорода" из-за небольшого недомогания, сообщил врач армейской команды Эдуард Безуглов.
Встреча пройдет в воскресенье в Нижнем Новгороде, начало матча запланировано на 15:15 мск.
"В матче против "Нижнего Новгорода" недоступны по медицинским показаниям будут Игорь Акинфеев, Мойзес, Кирилл Глебов, Матеус Алвес и Лусиано Гонду. Акинфеев и Мойзес проходят планово курс лечения с хорошей динамикой, у Глебова ушиб одного из суставов стопы, проходит лечение, наблюдаем за динамикой, ближе к матчу с "Локомотивом" тренерский штаб примет решение о его готовности. У Гонду и Алвеса небольшое недомогание, которое позволяет нам надеяться на то, что они примут участие в последнем туре", - сказал Безуглов в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.
ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков.
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Тренер Талалаев рассказал, как чувствует себя после операции
10 мая, 23:59
 
ФутболСпортРоссияНижний НовгородЭдуард БезугловЛусиано ГондуМатеус АлвесИгорь АкинфеевПФК ЦСКАЛокомотив (Москва)Нижний Новгород
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала