Глава РПЛ пока не решил, матч "Зенита" или "Краснодара" посетит в 30-м туре

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил РИА Новости, что пока не решил, посетит он матч петербургского "Зенита" или "Краснодара" в последнем туре чемпионата России по футболу.
Перед последним туром РПЛ "Зенит" лидирует в таблице РПЛ с 65 очками, "Краснодар", у которого игра в запасе, с 63 баллами идет вторым. В заключительном туре 17 мая петербуржцы на выезде встретятся с "Ростовом", а краснодарская команда на своем поле сыграет с "Оренбургом", все игры начнутся в 18:00 мск.
"Через пару часов буду бронировать билеты либо в Краснодар, либо в Ростов. Делегация от РПЛ и РФС чемпиону страны, который определится в следующие выходные в Ростове или Краснодаре, вручит кубок и золотые медали. Как мы это сделаем - оставим в секрете", - сказал Алаев.