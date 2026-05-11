Глава РПЛ пока не решил, матч "Зенита" или "Краснодара" посетит в 30-м туре - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
19:41 11.05.2026
Глава РПЛ пока не решил, матч "Зенита" или "Краснодара" посетит в 30-м туре

Алаев пока не решил, посетит матч "Зенита" или "Краснодара" в последнем туре РПЛ

© РИА Новости / Павел Бедняков
Заседание исполкома РФС - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев пока не решил, посетит он матч "Зенита" или "Краснодара" в последнем туре РПЛ.
  • "Зенит" лидирует в таблице РПЛ с 65 очками, "Краснодар" с 63 баллами и игрой в запасе идет вторым.
  • Делегация от РПЛ и РФС вручит чемпиону золотые медали и кубок, но, как это произойдет, Алаев оставил в секрете.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил РИА Новости, что пока не решил, посетит он матч петербургского "Зенита" или "Краснодара" в последнем туре чемпионата России по футболу.
Перед последним туром РПЛ "Зенит" лидирует в таблице РПЛ с 65 очками, "Краснодар", у которого игра в запасе, с 63 баллами идет вторым. В заключительном туре 17 мая петербуржцы на выезде встретятся с "Ростовом", а краснодарская команда на своем поле сыграет с "Оренбургом", все игры начнутся в 18:00 мск.
«
"Через пару часов буду бронировать билеты либо в Краснодар, либо в Ростов. Делегация от РПЛ и РФС чемпиону страны, который определится в следующие выходные в Ростове или Краснодаре, вручит кубок и золотые медали. Как мы это сделаем - оставим в секрете", - сказал Алаев.
ФутболСпортАлександр АлаевРоссийский футбольный союз (РФС)ЗенитКраснодарРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
