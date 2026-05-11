Дик Адвокат вернется в сборную Кюрасао перед ЧМ-2026, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
21:12 11.05.2026 (обновлено: 21:25 11.05.2026)
Дик Адвокат вернется в сборную Кюрасао перед ЧМ-2026, пишут СМИ

Voetbal International: Дик Адвокат возглавит сборную Кюрасао на ЧМ-2026

  • Дик Адвокат вернется на пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу перед финальной частью чемпионата мира 2026 года.
  • Под руководством Адвоката сборная Кюрасао впервые в истории отобралась на чемпионат мира.
  • Адвокат может стать самым возрастным тренером национальной сборной в истории чемпионатов мира.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Нидерландский специалист Дик Адвокат вернется на пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу и будет руководить командой в финальной части чемпионата мира 2026 года, сообщает Voetbal International.
Адвокат возглавлял карибскую команду с января 2024 года. Под его руководством сборная Кюрасао впервые в истории отобралась на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. В феврале 78-летний специалист покинул эту должность из-за возникших у его дочери проблем со здоровьем. Его сменил 63-летний соотечественник Фред Рюттен.
По данным источника, состояние дочери Адвоката стабилизировалось, а результаты обследований оказались положительными. Отмечается, что решение о возвращении Адвоката вместо Рюттена было принято под давлением спонсоров и после консультаций с игроками.
Адвокат может стать самым возрастным тренером национальной сборной в истории чемпионатов мира. На турнире сборная Кюрасао сыграет в группе Е с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Эквадора.
По ходу тренерской карьеры Адвокат возглавлял ряд клубов, в том числе петербургский "Зенит" с 2006 по 2009 год. Специалист привел петербуржцев к победе в чемпионате России в 2007 году, а также завоеванию Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008-м. Также он работал со сборной России с 2010 по 2012 год и пробился с ней на Евро-2012, где команда не сумела выйти из группы.
ФутболСпортДик АдвокатФред РюттенЧемпионат мира по футболу 2026
 
