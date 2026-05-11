Краткий пересказ от РИА ИИ Дик Адвокат вернется на пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу перед финальной частью чемпионата мира 2026 года.

Под руководством Адвоката сборная Кюрасао впервые в истории отобралась на чемпионат мира.

Адвокат может стать самым возрастным тренером национальной сборной в истории чемпионатов мира.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Нидерландский специалист Дик Адвокат вернется на пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу и будет руководить командой в финальной части чемпионата мира 2026 года, сообщает Voetbal International

Адвокат возглавлял карибскую команду с января 2024 года. Под его руководством сборная Кюрасао впервые в истории отобралась на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. В феврале 78-летний специалист покинул эту должность из-за возникших у его дочери проблем со здоровьем. Его сменил 63-летний соотечественник Фред Рюттен.

По данным источника, состояние дочери Адвоката стабилизировалось, а результаты обследований оказались положительными. Отмечается, что решение о возвращении Адвоката вместо Рюттена было принято под давлением спонсоров и после консультаций с игроками.

Адвокат может стать самым возрастным тренером национальной сборной в истории чемпионатов мира. На турнире сборная Кюрасао сыграет в группе Е с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Эквадора.