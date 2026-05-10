Стало известно, где в России средние зарплаты выше миллиона рублей - РИА Новости, 10.05.2026
01:33 10.05.2026 (обновлено: 05:40 10.05.2026)
Стало известно, где в России средние зарплаты выше миллиона рублей

Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Средние зарплаты более миллиона рублей в феврале получали специалисты шести отраслей экономики в семи регионах России, выяснило РИА Новости по данным статистики.
Самые большие зарплаты в России получали специализированные дизайнеры в Крыму — в среднем 1,4 миллиона рублей.
Чаще всего трудовые доходы выше миллиона рублей были у сотрудников холдинговых компаний — в Костромской (1,3 миллиона рублей), Ярославской (1,2 миллиона) и Мурманской (1 миллион) областях.
Также выше отметки в миллион рублей зарплаты были у занятых в строительстве ряда инженерных сооружений в Республике Алтай — 1,3 миллиона рублей и в нефтегазе в Санкт-Петербурге — 1,25 миллиона.
При этом в Москве больше миллиона рублей в среднем получали на производствах табачных изделий — 1,1 миллиона и в сфере управления фондами — 1,05 миллиона рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
