Дюбуа завоевал титул WBO в тяжелом весе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниэль Дюбуа одержал победу над Фабио Уордли и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.
- Поединок завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.
- Александр Усик подтвердил, что проведет бой с победителем этого противостояния — Даниэлем Дюбуа.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Британец Даниэль Дюбуа одержал победу над соотечественником Фабио Уордли и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе.
Поединок в Манчестере завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.
В марте украинец Александр Усик подтвердил, что проведет бой с победителем этого противостояния. Дюбуа и Усик встречались между собой дважды - в августе 2023 года и июле 2025 года. Оба боя завершились победой Усика техническим нокаутом. После второго поединка украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории, вернув себе звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
На счету 28-летнего Дюбуа 23 победы и три поражения. 31-летний Уордли потерпел первое поражение в карьере при 20 победах и одной ничьей. Он стал временным чемпионом по версии WBO в октябре 2025 года, а в ноябре - полноценным чемпионом после того, как Усик отказался от титула.
Анонсирован супербой экс-чемпионов мира Фьюри и Джошуа
27 апреля, 16:10