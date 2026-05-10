Волков победил Кортес-Акосту на UFC 328

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту на 328-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Ньюарке (США).
Поединок тяжеловесов стал третьим по значимости событием вечера и закончился триумфом спортсмена из Москвы единогласным решением судей.
Волкову 37 лет, у него теперь 40 побед при 11 поражениях в профессиональных ММА. У Кортес-Акосты в активе 17 побед при трех поражениях.