Волков победил Кортес-Акосту на UFC 328
06:02 10.05.2026
Волков победил Кортес-Акосту на UFC 328

Волков победил Кортес-Акосту на турнире UFC 328

  • Российский боец смешанных единоборств Александр Волков победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту на турнире UFC 328 в Ньюарке.
  • Поединок закончился триумфом Волкова единогласным решением судей.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту на 328-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Ньюарке (США).
Поединок тяжеловесов стал третьим по значимости событием вечера и закончился триумфом спортсмена из Москвы единогласным решением судей.
Волкову 37 лет, у него теперь 40 побед при 11 поражениях в профессиональных ММА. У Кортес-Акосты в активе 17 побед при трех поражениях.
