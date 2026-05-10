Ушаков рассказал об инициативах иностранных лидеров по празднованию 9 Мая

- Ушаков сообщил о проявлении инициативы со стороны ряда иностранных лидеров по участию в праздничных мероприятиях 9 Мая
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ряд иностранных лидеров сами проявляли инициативу в том, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Москве, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Были, да, прямо заявки от ряда лидеров о том, что они хотели поучаствовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы. То есть инициатива от гостей шла", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.