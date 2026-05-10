Ушаков рассказал о переговорах по перемирию на Украине ко Дню Победы - РИА Новости, 10.05.2026
13:43 10.05.2026 (обновлено: 21:21 10.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ушаков заявил, что договоренность по перемирию на Украине ко Дню Победы достигалась в ходе непростых переговоров.
  • В течение двух дней велись телефонные переговоры с американскими коллегами, параллельно американцы связывались с Киевом.
  • Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу».
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Договоренность по перемирию на Украине ко Дню Победы достигалась в ходе непростых переговоров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"И после этого издавать подобный указ (указ Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве - ред.) - это, по меньшей мере, несерьезно", - добавил Ушаков.
Ранее Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
В воскресенье Минобороны России сообщило, что украинские боевики нарушили режим прекращения огня 16 071 раз за все время объявленного прекращения огня.
Российские военные продолжали соблюдать перемирие и оставались на ранее занятых рубежах. При этом они зеркально реагировали на нарушение режима прекращения огня: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска БПЛА.
