Ушаков назвал условие для новых шагов в украинском урегулировании
13:32 10.05.2026
Ушаков назвал условие для новых шагов в украинском урегулировании

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перспектива для новых шагов в украинском урегулировании откроется после вывода ВСУ из Донбасса, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
  • Ушаков отметил, что без этого шага переговоры могут продолжаться долго, но ситуация не будет меняться.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перспектива для новых шагов в украинском урегулировании откроется после вывода ВСУ из Донбасса, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Комментируя слова о бессмысленности переговоров по Украине, пока ее войска не будут выведены из Донбасса, помощник российского лидера напомнил о результатах прошедших переговорных раундов.
"Пришли просто к такой ситуации, когда ясно, что одна сторона должна сделать важный шаг, после чего открывается перспектива для других шагов", - подчеркнул Ушаков.
Он отметил, что без этого шага могут пройти "десятки раундов", но дело будет стоять на одном месте.
