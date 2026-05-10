Ушаков назвал условие для новых шагов в украинском урегулировании

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перспектива для новых шагов в украинском урегулировании откроется после вывода ВСУ из Донбасса, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"Пришли просто к такой ситуации, когда ясно, что одна сторона должна сделать важный шаг, после чего открывается перспектива для других шагов", - подчеркнул Ушаков.
Он отметил, что без этого шага могут пройти "десятки раундов", но дело будет стоять на одном месте.