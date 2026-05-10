Киев из-за Европы отказывается от вывода ВСУ из Донбасса, заявил Ушаков

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украина при поддержке Европы отказывается пойти на разумный шаг по выводу своих войск с территории Донбасса, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Пока при поддержке европейцев (в Киеве - ред) отказываются пойти на разумный шаг. По крайней мере отказываются даже начать обсуждение этого шага", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
По словам Ушакова, Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают.