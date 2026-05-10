02:55 10.05.2026 (обновлено: 07:31 10.05.2026)
"Места в Киеве": в ЕС резко высказались о выходке Зеленского перед 9 мая

Христофору: указ Зеленского про парад может обернуться ударами по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что Владимир Зеленский должен понимать, что его указ, "разрешающий" Парад Победы, может привести к ответному указу об ударах по знаковым местам Киева.
  • Журналист добавил, что его поразил цинизм поведения Зеленского, который своим указом опустился до "чудовищно циничного юмора".
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский должен понимать, что его указ, "разрешающий" Парад Победы, может привести к ответному указу об ударах по знаковым местам Киева, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Зеленский, ты что делаешь? Если у тебя есть координаты Красной площади в твоем указе, то почему бы России не найти в своем указе Банковую или другие важные места в Киеве? А если в ответ прилетит туда?", — задался вопросом он.
Эксперт признался, его поразил цинизм поведения Зеленского, который своим указом опустился до "чудовищно циничного юмора".
"Самое грустное, что эта информационная война и попытка высмеивания России нашла свое принятие среди европейских политиков", — подытожил журналист.
В пятницу глава киевского режима издал указ "О проведении парада в Москве". В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина "разрешает провести парад" в столице России, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения украинского вооружения.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад. Помощник президента Юрий Ушаков назвал указ Зеленского цирком и клоунадой.
