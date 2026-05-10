"Места в Киеве": в ЕС резко высказались о выходке Зеленского перед 9 мая

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский должен понимать, что его указ, "разрешающий" Парад Победы, может привести к ответному указу об ударах по знаковым местам Киева, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
Эксперт признался, его поразил цинизм поведения Зеленского, который своим указом опустился до "чудовищно циничного юмора".
"Самое грустное, что эта информационная война и попытка высмеивания России нашла свое принятие среди европейских политиков", — подытожил журналист.
В пятницу глава киевского режима издал указ "О проведении парада в Москве". В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина "разрешает провести парад" в столице России, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения украинского вооружения.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад. Помощник президента Юрий Ушаков назвал указ Зеленского цирком и клоунадой.