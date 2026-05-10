13:34 10.05.2026
Уиткофф и Кушнер могут скоро приехать в Россию, считает Ушаков

© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут достаточно скоро приехать в Россию, считает Ушаков.
  • Помощник президента заявил, что диалог с американской стороной будет продолжен.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут достаточно скоро приехать в Россию, диалог с ними будет продолжен, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
