Волков вышел на бой в UFC под "Катюшу"
05:43 10.05.2026 (обновлено: 09:11 10.05.2026)
Волков вышел на бой в UFC под "Катюшу"

Волков вышел на поединок на UFC 328 против Кортес-Акосты под "Катюшу"

  • Российский боец UFC Александр Волков вышел на поединок на турнире UFC 328 в Ньюарке под ремикс песни "Катюша".
  • Волков проводит поединок против доминиканца Вальдо Кортес-Акосты.
НЬЮАРК (НЬЮ-ДЖЕРСИ), 10 мая – РИА Новости. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков вышел на бой в Ньюарке в США под "Катюшу", передает корреспондент РИА Новости.
Волков проводит поединок против доминиканца Вальдо Кортес-Акосты на турнире UFC 328.
Волков вышел на бой с российским триколором и под ремикс песни "Катюша". Зрители в ходе первого раунда скандируют фамилию российского бойца.
Волкову 37 лет, с 39 победами и 11 поражениями в ММА он идет вторым в рейтинге тяжеловесов UFC. В активе 34-летнего Кортес-Акосты 17 побед при двух поражениях. Он располагается на пятом месте в рейтинге UFC.
