Волков вышел на бой в UFC под "Катюшу"

НЬЮАРК (НЬЮ-ДЖЕРСИ), 10 мая – РИА Новости. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков вышел на бой в Ньюарке в США под "Катюшу", передает корреспондент РИА Новости.

Волков вышел на бой с российским триколором и под ремикс песни "Катюша". Зрители в ходе первого раунда скандируют фамилию российского бойца.

Волкову 37 лет, с 39 победами и 11 поражениями в ММА он идет вторым в рейтинге тяжеловесов UFC. В активе 34-летнего Кортес-Акосты 17 побед при двух поражениях. Он располагается на пятом месте в рейтинге UFC.