Чимаев впервые проиграл. Хамзат угодил в страшную бурю и лишился пояса
08:05 10.05.2026 (обновлено: 08:49 10.05.2026)
Чимаев впервые проиграл. Хамзат угодил в страшную бурю и лишился пояса

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
В американском Ньюарке подошел к концу 328-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), кард которого запомнился поединками Хамзата Чимаева, впервые проигравшего в профессиональной карьере, и Александра Волкова, одержавшего очередную резонансную победу на пути к первому бою за титул главного ММА-промоушена мира. Об этих и других роскошных противостояниях в США и пойдет речь в обзоре РИА Новости Спорт.

Кошмар Хамзата Чимаева

Как же давно мы не видели противостояний, насколько искрящихся животной ненавистью. Мейн-ивент UFC 328 — как раз про это! Непобежденный чемпион Чимаев и экс-обладатель пояса Шон Стрикленд так долго поливали друг друга грязью и вспоминали все возможные болевые точки в биографии, что шикарно раскрутили противостояние. Их пресс-конференция стала вирусной, стердаун чуть не привел к драке, а фанаты даже забыли о том, что в этом бою, по сути, нет никакой интриги. Хамзат виделся явным фаворитом, а болтливый американец — жертвой, для которой главное — продержаться как можно дольше с клетке с разъяренным Борзом.
Несмотря на все сказанное, бойцы отбили друг другу кулаки в знак приветствия. И понеслась! Сразу же проход и работа у сетки, которая привела к заходу за спину Шону. Но хорош американец в защите: не дал ни замок закрыть, ни удушающий накинуть. В общем, первый раунд хоть и проиграл, но пережил. А второй и вовсе забрал, причем поработав в партере: Чимаев откровенно провалил пятиминутку, будто выдохнувшись на старте после тяжелой весогонки.
В третьем раунде Хамзату удалось немного выравнять ситуацию. Но что поразило: ни одной попытки прохода от Борза, явно не готового к такому ходу противостояния. Но уже в четвертом старая версия Хамзата вернулась. Даже без борьбы Чимаев смог поработать первым номером на руках, плюс ближе к перерыву провел тейкдаун.
И после такого — снова просадка в пятом раунде. Окровавленные посеченные лица и великий перформанс Стрикленда, снова недооцененного ММА-сообществом. Нет никаких сомнений, что это был тяжелейший поединок для Хамзата Чимаева, обнявшегося после финальной сирены с оппонентом.
И он завершился поражением Борза раздельным решением судей, потерявшего ноль в графе "поражения". Грандиозный апсет от американца, который после победы над Исраэлем Адесаньей вновь шокировал мир и заткнул тысячи хейтеров, давным-давно списавших его со счетов. Шок!
Похоже, поход в полутяжелый дивизион Хамзата откладывается. Нас ждет грандиозный реванш.

Бои Волкова — это нечто

Александр — пример того, как крутой боец может бессчетное количество раз пролетать мимо боя за титул. Пару раз Саша сам лишался такой возможности из-за поражений (порой досаднейших, как было в 2018 году во встрече с Дерриком Льюисом), однако последний забег за золотом омрачают скандальные судейские решения. И если в бою против Жаилтона Алмейды вердикт в пользу москвича нас устраивает, то ужасное решение по проигранному (на самом деле — выигранному) поединку против Сирила Гана серьезно спутало карты Драго. С показателем 5-1 в последних шести боях он до сих пор не подрался ни за абсолютный, ни за временный пояса. А простаивать тоже нельзя – обязательно оставят не у дел новые яркие "тяжи".
Одного из таких новичков в топе дивизиона Волков сегодня присмирил. Хотя доминиканец Вальдо Кортес-Акоста уверенно забирал первый раунд, активно работая на фоне осторожничавшего Александра. Во второй пятиминутке стало получше: Саша начал попадать, и попадать плотно — один раз Вальдо даже болтануло.Хотя, возможно, соперник россиянина притворился, чтобы затянуть нашего тяжеловеса в размен. Также отметим агрессивную работу Александра по корпусу и ногам доминиканца, которая — поразительно — совсем не замедлила Вальдо. Под скандирования "Волков! Волков!" фавориту прилетело пальцем в глаз, но москвич бой продолжил. И концовку как будто бы упустил… Кортес-Акоста продолжал работать первым номером и, разбив нос Волкову, забрал последний раунд.
Но судьи посчитали иначе! И насчитали победу Саши, для которого она стала 40-й в профессиональной карьере. И снова скандальной: многие будут говорить о лучшем выступлении Кортес-Акосты, а трибуны и вовсе освистали Волкова во время теплых слов о Дне Победы (Александр вышел на поединок с триколором и под "Катюшу") и требования титульного шанса.

В прелимах россияне побили бразильцев

Роман Копылов проигрывал по ходу поединка, но затем несколько раз отправил в нокдаун Марко Тулио и в итоге забрал триумф единогласным решением судей. Важнейший успех для скромного сибиряка, ведь в случае третьего поражения кряду он мог быть уволен из UFC.
А вот не знающий поражений Байсангур Сусуркаев долго пытался "прочитать" Джордена Сантоса, а нащупав слабое место, поймал на удушающий прием и "задушил" оппонента в третьем раунде. Его новый рекорд — 12-0 (3-0 в UFC). Кстати, Сусуркаев вышел на бой под культовую песню Виктора Цоя "Группа крови".

Рубка "мухачей" украсила UFC 328

А теперь посмотрим, что творилось в других боях крутого шоу:
  • В соглавном событии вечера закатили шоу проводивший первую защиту пояса чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван и японский претендент Тацуро Таира. Последнего разгромили в стойке, однако в партере уступал именно спортсмен из Мьянмы. Так или иначе, в пятом раунде Ван провел жесточайшую серию в голову Таиры, и судья решил прервать избиение;
  • Ранее в основном карде борец-полусредневес Шон Брэди закрыл проигрыш нокаутом от Марлона Мораэса, вытерев октагон бедным Хоакином Бакли (правда, финишировать американец не смог соотечественника), а Бобби "Кинг" Грин заставил постучать в знак сдачи седеющего ветерана Джереми Стивенса;
  • Атеба Готье, восходящая звезда среднего веса, после блеклого боя с нашим Андреем Пуляевым сотворил очередной нокаут: во втором раунде камерунец достал Османа Диаса;
  • Прославленный ветеран лиги 42-летний Джим Миллер досрочно победил Джареда Гордона, проведя тому удушающий прием;
  • Помимо этого, вторую победу в организации одержал украинец Ярослав Амосов (30-1). Бывший чемпион Bellator не заметил сопротивления испанца Йоэля Альвареса и заявил о намерении встретиться с победителем боя Брэди — Бакли.
БОНУСЫ
Лучший бой вечера (здесь и далее — по $100 тыс.): Ван против Таиры;
Лучшее выступление: Амосов и Миллер.
Остальные бойцы, завершившие победные поединки досрочно и не провалившие вес, получат по $25 тыс.
