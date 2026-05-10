Непобежденный россиянин "задушил" бразильца на UFC 328

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Байсангур Сусуркаев взял верх над бразильцем Джорденом Сантосом на 328-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Ньюарке (США).
Поединок прелимов закончился триумфом средневеса из России удушающим приемом в третьем раунде.
Россиянин остается непобежденным: его обновленный рекорд — 12-0 (3-0 в UFC). Бразилец впервые в карьере проиграл досрочно.