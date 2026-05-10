Россиянин Сусуркаев вышел на бой UFC под "Группу крови"

Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
01:06 10.05.2026 (обновлено: 09:07 10.05.2026)
Россиянин Сусуркаев вышел на бой против Сантоса под "Группу крови"

НЬЮАРК (НЬЮ-ДЖЕРСИ), 10 мая – РИА Новости. Непобежденный российский боец смешанных единоборств Байсангур Сусуркаев вышел на бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 328) под песню "Группа крови" группы "Кино", передает корреспондент РИА Новости.
Сусуркаев проводит бой против бразильца Джордена Сантоса.
Российский боец вышел на арену под песню группы "Кино" "Группа Крови". Публика тепло приветствовала Сусуркаева.
Сусуркаев в итоге одолел оппонента в третьем раунде. У россиянина таким образом 12 побед в 12 боях.
