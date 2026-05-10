"Уфа" одержала сенсационную победу над "Ротором" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
12:14 10.05.2026 (обновлено: 12:30 10.05.2026)
"Уфа" одержала сенсационную победу над "Ротором" в матче Первой лиги

"Уфа" обыграла "Ротор" и вышла из зоны вылета Первой лиги

Футболисты "Уфы". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Уфа» одержала победу над «Ротором» в матче 33-го тура футбольной Первой лиги со счетом 1:0.
  • «Уфа» набрала 34 очка и поднялась на 15-е место в турнирной таблице, выйдя из зоны вылета за тур до завершения чемпионата.
  • «Ротор» с 53 баллами занимает четвертое место и гарантировал себе участие в стыковых матчах за право на квалификацию в Российскую премьер-лигу.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Уфа" одержала победу над волгоградским "Ротором" в матче предпоследнего, 33-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 71-й минуте пенальти реализовал Арагон Ортис.
"Уфа", набрав 34 очка, поднялась на 15-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России и вышла из зоны вылета за тур до завершения чемпионата. Новороссийский "Черноморец" (34) идет на 16-й строчке.
Во вторник КДК РФС присудил "Уфе" техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч против "СКА-Хабаровска", который должен был пройти 3 мая. Игра не состоялась, так как "Уфа" не смогла вылететь на матч в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима "ковер".
"Ротор" с 53 баллами занимает четвертое место, ранее команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за право на квалификацию в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
ФутболСпортРоссияРоссийский футбольный союз (РФС)Первая ЛигаУфаРоторЧерноморец (Новороссийск)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
