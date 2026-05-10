Рейтинг@Mail.ru
Трамп во время визита в Китай обсудит Россию и Иран, пишет Reuters - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 10.05.2026 (обновлено: 22:23 10.05.2026)
Трамп во время визита в Китай обсудит Россию и Иран, пишет Reuters

Reuters: Трамп и Си Цзиньпин обсудят поддержку Китаем Ирана и России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп посетит Пекин 14–15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
  • На переговорах, вероятно, будет обсуждаться поддержка Китаем Ирана и России.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе визита в КНР обсудит Россию и Иран, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации.
«
"Высокопоставленный чиновник США: Трамп и Си (Цзиньпин, председатель КНР - ред.), вероятно, обсудят поддержку Китаем Ирана и России", - пишет Рейтер.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Китай может стать гарантом соглашения ИРИ и США, заявил иранский посол
Вчера, 22:11
 
В миреКитайИранСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала