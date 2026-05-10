Трамп во время визита в Китай обсудит Россию и Иран, пишет Reuters

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе визита в КНР обсудит Россию и Иран, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации.
"Высокопоставленный чиновник США: Трамп и Си (Цзиньпин, председатель КНР - ред.), вероятно, обсудят поддержку Китаем Ирана и России", - пишет Рейтер.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.