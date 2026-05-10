Трамп намерен заняться ребалансировкой отношений с КНР

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе визита в КНР намерен заняться ребалансировкой отношений двух стран, заявила представитель администрации США Анна Келли.
"В ходе этого визита президент Трамп продолжит делать то, чем занимался на протяжении последнего года: выстраивать более сбалансированные отношения с Китаем", - сказала Келли, слова которой приводит в соцсети X корреспондентка издания Daily Wire.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.