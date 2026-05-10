Трамп пригрозил уничтожить любого, кто приблизится к запасам урана в Иране

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат любого, кто приблизится к запасам обогащенного урана в Иране.
"Мы тщательно следим за этим местом. Если кто-либо к нему приблизится, мы узнаем об этом и уничтожим его", - сказал американский лидер во время интервью с журналисткой Шерил Аткинсон.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.