Тренер Талалаев рассказал, как чувствует себя после операции

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев подтвердил, что ему отрезали 20 см кишки, и отметил, что чувствует себя здоровым.
В апреле специалист отсутствовал в расположении клуба из-за операции на желудочно-кишечном тракте. В воскресенье московский "Локомотив" обыграл "Балтику" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Калининградская команда, которая в прошлом сезоне выступала в Первой лиге, занимает пятое место в турнирной таблице. После поражения от железнодорожников "Балтика" потеряла шансы завоевать бронзовые медали чемпионата.
"Как правило, в длинном чемпионате все получают, что заслуживают. Мне нравится жить в давлении, стрессе. Единственное, не всегда здоровье позволяет. Сейчас отрезал 20 см кишки, накапливалась история, но чувствую себя здоровым. Обида у меня есть. Но не воспринимаю жалости, когда меня кто-то жалеть пытается. Это нехорошее чувство", - сказал Талалаев журналистам.
