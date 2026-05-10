23:59 10.05.2026 (обновлено: 00:00 11.05.2026)
Тренер Талалаев рассказал, как чувствует себя после операции

Тренер "Балтики" Талалаев рассказал, что чувствует себя здоровым после операции

© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)Андрей Талалаев
Андрей Талалаев
© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)
Андрей Талалаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев подтвердил, что ему отрезали 20 см кишки.
  • Он рассказал, что чувствует себя здоровым.
  • Но не воспринимаю, когда меня кто-то жалеть пытается, добавил он.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев подтвердил, что ему отрезали 20 см кишки, и отметил, что чувствует себя здоровым.
В апреле специалист отсутствовал в расположении клуба из-за операции на желудочно-кишечном тракте. В воскресенье московский "Локомотив" обыграл "Балтику" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Калининградская команда, которая в прошлом сезоне выступала в Первой лиге, занимает пятое место в турнирной таблице. После поражения от железнодорожников "Балтика" потеряла шансы завоевать бронзовые медали чемпионата.
«
"Как правило, в длинном чемпионате все получают, что заслуживают. Мне нравится жить в давлении, стрессе. Единственное, не всегда здоровье позволяет. Сейчас отрезал 20 см кишки, накапливалась история, но чувствую себя здоровым. Обида у меня есть. Но не воспринимаю жалости, когда меня кто-то жалеть пытается. Это нехорошее чувство", - сказал Талалаев журналистам.
Талалаев вернулся в "Балтику" после операции на ЖКТ
ФутболСпортАндрей ТалалаевБалтикаЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
