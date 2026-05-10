Половину команд РПЛ следовало бы распустить, заявил Талалаев - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
23:28 10.05.2026
Половину команд РПЛ следовало бы распустить, заявил Талалаев

Талалаев: если бы "Балтика" взяла бронзу, половину РПЛ надо было бы распустить

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ФК «Балтика» Андрей Талалаев заявил, что если бы клуб занял третье место в РПЛ в сезоне-2025/26, то половину команд чемпионата следовало бы распустить.
  • Калининградская «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и потеряла шансы завоевать бронзовые медали после поражения от «Локомотива».
  • Талалаев считает, что «Балтика» постепенно развивается и показывает, что можно добиваться успеха без больших финансовых вложений.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев заявил, что если бы клуб занял третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26, то половину команд чемпионата следовало бы распустить.
В воскресенье московский "Локомотив" обыграл "Балтику" (1:0) в матче 29-го тура РПЛ. Калининградская команда, которая в прошлом сезоне выступала в Первой лиге, занимает пятое место в турнирной таблице. После поражения от железнодорожников "Балтика" потеряла шансы завоевать бронзовые медали чемпионата.
«
"Мы вышли командой Первой лиги и взбудоражили эту лигу! Показали, что не обязательно вбухивать 100 миллионов евро, а можно этими парнями играть и навязывать игру. Понятно, что не самый привлекательный футбол с точки зрения эстетики. Летал посмотреть вживую на сборах в Турции "Комо" - хотел пообщаться с Фабрегасом, не получилось. Посмотрев это вживую, я понимаю людей", - сказал Талалаев.
"Когда вы сравниваете меня с Романцевым и Семиным - это суперкомплимент для меня. Пока я не там. У этих людей есть трофеи. У нас в клубе все делают все возможное для успеха. Все наши службы, болельщики. Я кайфую от того, что происходит. Наверное, пока мы не заслужили (бронзу). Но мы постепенно развиваемся. Если бы мы взяли сейчас третье место, то, честно, половину лиги нужно было бы распускать", - добавил он.
