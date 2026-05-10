Названа самая популярная страна Европы для отдыха россиян на праздники

- Российские туристы на майские праздники среди европейских стран отдают предпочтение Италии.
- В топ-3 популярных европейских направлений на майские праздники также входят экскурсионные туры во Францию и Испанию.
- Средняя стоимость недельного сити-тура в Рим с перелетом из Москвы на двоих начинается от 190 тысяч рублей (отель три звезды с завтраками).
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские туристы на майские праздники среди европейских стран отдают предпочтение Италии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Первое место по спросу на майские праздники среди европейских направлений – уже традиционно у Италии", - сказали в АТОР.
По словам туроператора PAC Group, на которого ссылаются в ассоциации, Италия популярна круглогодично, но весенний период особо востребован для поездок в Европу благодаря комфортной погоде. "В этом году рост спроса на Италию в среднем по рынку составляет 23%, причем с 2022 года направление в организованном сегменте стабильно прирастает на 10-20% ежегодно", - отметили в АТОР.
"Спрос на майские праздники на Францию – с небольшим превышением в 5-7% относительно прошлого года, в Испанию – на прошлогоднем уровне, у некоторых компаний минусовые значения", - поделились в ассоциации.
При этом стоимость недельного сити-тура в Барселону с перелетом через Баку и проживанием в отеле аналогичного сегмента начинается от 180 тысяч рублей на двоих. "Сити-туры в Париж на 7 ночей в отеле три звезды с завтраками можно купить от 245 тысяч рублей на двоих", - добавили там.
В АТОР обратили внимание на то, что в этом году доля туристов, которые планируют свои путешествия в Европу через туроператоров, продолжает расти.