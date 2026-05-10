Рейтинг@Mail.ru
"Голден Стэйт" продлит контракт с главным тренером Стивом Керром - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:46 10.05.2026 (обновлено: 09:50 10.05.2026)
"Голден Стэйт" продлит контракт с главным тренером Стивом Керром

Стив Керр продлит контракт с "Голден Стэйт Уорриорз" на два года

© Фото : Пресс-службы "Голден Стэйт" Тренер клуба НБА "Голден Стэйт" Стив Керр
Тренер клуба НБА Голден Стэйт Стив Керр - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Фото : Пресс-службы "Голден Стэйт"
Тренер клуба НБА "Голден Стэйт" Стив Керр. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НБА "Голден Стэйт Уорриорз" продлил контракт с главным тренером Стивом Керром на два года.
  • Сделка позволит Керру остаться самым высокооплачиваемым тренером НБА.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" достиг соглашения с главным тренером Стивом Керром о продлении контракта на два года, сообщает ESPN.
Отмечается, что сделка позволит ему остаться самым высокооплачиваемым тренером НБА.
По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 "Голден Стэйт" занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции, а в плей-ин уступил "Финикс Санз". После вылета команды Керр публично заявлял, что может покинуть клуб.
Керру 60 лет, он возглавил "Уорриорз" в 2014 году. Вместе с командой тренер стал четырехкратным чемпионом НБА.
Стефен Карри - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Карри рассказал о планах после невыхода "Голден Стэйт" в плей-офф
18 апреля, 09:43
 
БаскетболСпортСтив КеррГолден Стэйт УорриорзФиникс СанзНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала