"Голден Стэйт" продлит контракт с главным тренером Стивом Керром

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" достиг соглашения с главным тренером Стивом Керром о продлении контракта на два года, сообщает ESPN.
Отмечается, что сделка позволит ему остаться самым высокооплачиваемым тренером НБА.
По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 "Голден Стэйт" занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции, а в плей-ин уступил "Финикс Санз". После вылета команды Керр публично заявлял, что может покинуть клуб.
Керру 60 лет, он возглавил "Уорриорз" в 2014 году. Вместе с командой тренер стал четырехкратным чемпионом НБА.