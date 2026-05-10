США не бросают тему украинского урегулирования, заявил Ушаков
13:33 10.05.2026
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. США не бросают тему украинского урегулирования, об этом свидетельствуют активные телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я бы не сказал, что в Вашингтоне как-то бросают украинскую проблематику. И об этом как раз свидетельствуют вот наши контакты телефонные активные. И, в частности, эта инициатива (президента США Дональда - ред.) Трампа, которую он озвучил, которую мы поддержали. То есть американцы работают", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
