США не бросают тему украинского урегулирования, заявил Ушаков

- США не бросают тему украинского урегулирования, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
- Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу».
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. США не бросают тему украинского урегулирования, об этом свидетельствуют активные телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я бы не сказал, что в Вашингтоне как-то бросают украинскую проблематику. И об этом как раз свидетельствуют вот наши контакты телефонные активные. И, в частности, эта инициатива (президента США Дональда - ред.) Трампа, которую он озвучил, которую мы поддержали. То есть американцы работают", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.