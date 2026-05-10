"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Бетисом", Захарян остался в запасе

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Бетис" сыграл вничью с "Реал Сосьедад" в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:2. В составе "Бетиса" мячи забили Антони (39-я минута) и Абде Эззалзули (47). У хозяев отличились Орри Оскарссон (79) и Микель Оярсабаль (90+1).
На шестой компенсированной ко второму тайму минуте главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис удалил футболиста "Бетиса" Айтора Руибаля. На 63-й минуте из-за офсайда отменили гол полузащитника "Реал Сосьедад" Йона Горротксатеги .
Российский полузащитник "Реала" Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.
"Бетис", набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, где "Реал Сосьедад" с 44 баллами идет восьмым. Клуб из Сан-Себастьяна после матча с севильской командой лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
