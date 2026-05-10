На Солнце произошла мощная вспышка с впечатляющим взрывом

"Вау, вот это взрыв. Только что на Солнце. Вспышка M5.7 в вышедшей с обратной стороны Солнца новой активной области 4436", — говорится в публикации в Telegram-канале .

В зависимости от мощности рентгеновского излучения эти события делят на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.