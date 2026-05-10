На Солнце произошла мощная вспышка с впечатляющим взрывом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Солнце произошла мощная вспышка класса M5.7.
- Последствий для Земли пока не ожидается.
- Центр явления сможет влиять на планету, если вспышки продолжатся.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мощная вспышка произошла в новой активной области на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«
"Вау, вот это взрыв. Только что на Солнце. Вспышка M5.7 в вышедшей с обратной стороны Солнца новой активной области 4436", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Последствий для Земли в этот раз не ожидается: выброс высвободившейся плазмы ее не заденет. Однако если вспышки продолжатся, то уже через два дня эта группа пятен войдет в зону влияния на планету.
Предыдущая сильная вспышка класса М произошла 7 мая. Сегодня также зарегистрировали 11 обычных вспышек класса С.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения эти события делят на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить территорию, где можно увидеть полярные сияния. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, пока нет.