Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла мощная вспышка с впечатляющим взрывом - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
19:14 10.05.2026 (обновлено: 20:41 10.05.2026)
На Солнце произошла мощная вспышка с впечатляющим взрывом

С обратной стороны Солнца произошла мощная вспышка класса M5.7

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Солнце произошла мощная вспышка класса M5.7.
  • Последствий для Земли пока не ожидается.
  • Центр явления сможет влиять на планету, если вспышки продолжатся.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мощная вспышка произошла в новой активной области на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«

"Вау, вот это взрыв. Только что на Солнце. Вспышка M5.7 в вышедшей с обратной стороны Солнца новой активной области 4436", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
9 мая, 12:25
Последствий для Земли в этот раз не ожидается: выброс высвободившейся плазмы ее не заденет. Однако если вспышки продолжатся, то уже через два дня эта группа пятен войдет в зону влияния на планету.
Предыдущая сильная вспышка класса М произошла 7 мая. Сегодня также зарегистрировали 11 обычных вспышек класса С.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения эти события делят на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить территорию, где можно увидеть полярные сияния. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, пока нет.
Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Северное сияние: что это, когда и где можно видеть в России, как образуется
7 мая, 17:45
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеСолнцеКосмосКосмос - РИА НаукаВспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала