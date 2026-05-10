Суд в Москве до августа оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Булгакова

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве до 9 августа оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей.

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.

Прокуратура вернула дело следователю для производства дополнительного расследования в связи с недостатками.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Суд в Москве до августа оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Срок ареста Булгакову и другим фигурантам продлили до 9 августа", - рассказал собеседник агентства.

По делу о мошенничестве в СИЗО находятся Булгаков, гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова Санкт-Петербурге . В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие.

В ходе одного из судебных заседаний стало известно, что имущество Булгакова, членов его семьи и других фигурантов арестовано на общую сумму 180 миллионов рублей. Речь, в частности, идет о квартире в Москве и доме в Подмосковье , которые принадлежат Булгакову и его родственникам.

Ранее стало известно, что расследование дела завершено, защита и обвиняемый ознакомились с его материалами, после чего оно было передано прокурору для утверждения.