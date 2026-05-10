Постпред в Вене призвал ФРГ не бояться символов СССР на фоне Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2026
07:00 10.05.2026
Постпред в Вене призвал ФРГ не бояться символов СССР на фоне Дня Победы

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов. Архивное фото
  • Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене, призвал власти ФРГ не бояться России и символов СССР и РФ на фоне празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
  • В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию флагов России и символики, связанной с Днем Победы, на советских воинских мемориалах.
  • Ульянов добавил, что Берлин не должен ставить себя в смешное положение и следовать поведению прибалтийских государств.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти ФРГ не бояться России и символов СССР и РФ на фоне празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Как в пятницу рассказал РИА Новости один из руководителей организации Integral Константин Пивоваров, порядка 20 немецких неправительственных организаций объединились, чтобы напомнить о решающем вкладе СССР в Победу над фашизмом.
"Власти ФРГ стали бояться советские и российские символы? Им нужно расслабиться. Россия (и символы) не угрожают Германии", - говорится в публикации Ульянова в соцсети X. К публикации была прикреплена новость о запрете в Германии символики СССР и РФ на 8 и 9 мая.
Позднее представитель опубликовал похожий пост, дополненный одной фразой.
"Берлин не должен ставить себя в смешное положение и следовать поведению прибалтийских государств", - добавил Ульянов.
В миреРоссияГерманияСССРМихаил Ульянов (дипломат)Константин ПивоваровДень Победы — 2026
 
 
