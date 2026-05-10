Швентек обыграла итальянку и вышла в четвертый круг турнира в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ига Швентек вышла в четвертый раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.
- В третьем круге Швентек обыграла Элизабетту Коччаретто со счетом 6:1, 6:0.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Третья ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в четвертый раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Во встрече третьего круга четвертая сеяная Швёнтек нанесла поражение итальянке Элизабетте Коччаретто, занимающей 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.
В следующем раунде полька сыграет с японкой Наоми Осакой, имеющей 15-й номер посева.