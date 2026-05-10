ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне ответственности "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Север» уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ.
- В ходе столкновений были поражены техника и живая сила двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Малая Корчаковка Сумской области, а также формирования механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области.
- Зафиксировано 16 071 нарушение ВСУ режима прекращения огня.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" в ходе отражения атак противника уничтожили до 80 военнослужащих, РСЗО и два ЗРК ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России.
"Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Малая Корчаковка Сумской области Кроме того, в Харьковской области поражены формирования механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Ветеринарное и Покаляное Харьковской области.