Самсонова уступила экс-россиянке Потаповой в третьем круге турнира в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Риме.
- В третьем раунде Самсонова уступила Анастасии Потаповой со счетом 3:6, 2:6.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Во встрече третьего раунда посеянная под 20-м номером Самсонова уступила представляющей Австрию уроженке Саратова Анастасии Потаповой, которая занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.
В четвертом круге соперницей Потаповой станет американка Джессика Пегула (США, 5-й номер посева).
Зверев вышел в четвертый круг "Мастерса" в Риме
Вчера, 15:30