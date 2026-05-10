В Панаме в День Победы провели шествие "Бессмертного полка"

00:35 10.05.2026 (обновлено: 12:04 10.05.2026)
В Панаме в День Победы возложили цветы и провели шествие "Бессмертного полка"

© Фото : Посольство России в Панаме/Telegram
© Фото : Посольство России в Панаме/Telegram
Акция "Бессмертный полк" в Панаме
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Панаме в День Победы прошла церемония возложения цветов у беседки-памятника, посвященного проходу советских подводных лодок через Панамский канал в ноябре 1942 года.
  • Посол России в Панаме Константин Гаврилов напомнил о 27 миллионах советских граждан, отдавших жизни ради победы над фашизмом.
  • После возложения цветов состоялось шествие «Бессмертного полка» с фотографиями родственников — участников Великой Отечественной войны.
МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. В Панаме в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне прошли церемония возложения цветов у беседки-памятника, посвященного проходу советских подводных лодок через Панамский канал в ноябре 1942 года, и шествие "Бессмертного полка", сообщило посольство России в республике.
"Сегодня, в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, в беседке-памятнике, посвященной проходу советских подводных лодок через Панамский канал в ноябре 1942 г., состоялось торжественное мероприятие", - рассказали РИА Новости в российской дипмиссии.
От Томска до Куала-Лумпура: колонны "Бессмертного полка" на улицах мира
В Луганской Народной Республике акция "Бессмертный полк" прошла на территории мемориального комплекса "Партизанская стоянка".

Участница акции Бессмертный полк в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в ЛНР

В Луганской Народной Республике акция "Бессмертный полк" прошла на территории мемориального комплекса "Партизанская стоянка".

По улице Ленина в Томске прошел традиционный митинг-парад, после которого тысячи горожан присоединились к "Бессмертному полку".

По улице Ленина в Томске прошел традиционный митинг-парад, после которого тысячи горожан присоединились к "Бессмертному полку".

Во Владивостоке "Бессмертный полк" собрал более семи тысяч участников.

Во Владивостоке "Бессмертный полк" собрал более семи тысяч участников.

Перед колонной "Бессмертного полка" во Владивостоке военнослужащие пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.

Перед колонной "Бессмертного полка" во Владивостоке военнослужащие пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.

В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное шествие парадных расчетов. После этого колонны "Бессмертного полка" прошли от улицы Озерновской в сторону памятника Ленину.

В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное шествие парадных расчетов. После этого колонны "Бессмертного полка" прошли от улицы Озерновской в сторону памятника Ленину.

Праздничный митинг после шествия "Бессмертного полка" в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие Сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края.

Праздничный митинг после шествия "Бессмертного полка" в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие Сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края.

Пассажиры в метро Екатеринбурга перед началом акции "Бессмертный полк".

Пассажиры в метро Екатеринбурга перед началом акции "Бессмертный полк".

Шествие в Екатеринбурге возглавили глава Свердловской области Денис Паслер, полпред президента в УрФО Артем Жога и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Участники несли портреты своих предков, ветеранов Великой Отечественной Войны, а также родственников, погибших в ходе СВО.

Шествие в Екатеринбурге возглавили глава Свердловской области Денис Паслер, полпред президента в УрФО Артем Жога и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Участники несли портреты своих предков, ветеранов Великой Отечественной Войны, а также родственников, погибших в ходе СВО.

Шествие во Владивостоке завершилось у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Участники возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

Шествие во Владивостоке завершилось у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Участники возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

Участники акции "Бессмертный полк" в Петропавловске-Камчатском.

Участники акции "Бессмертный полк" в Петропавловске-Камчатском.

Акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Анкаре. К акции присоединились многие представители стран СНГ. Посол России в Турции Сергей Вершинин рассказал, что памятные акции в честь Дня Победы проходят в разных городах Турции, в том числе в Анталье, Стамбуле и Трабзоне.

Акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Анкаре. К акции присоединились многие представители стран СНГ. Посол России в Турции Сергей Вершинин рассказал, что памятные акции в честь Дня Победы проходят в разных городах Турции, в том числе в Анталье, Стамбуле и Трабзоне.

Актриса Мария Кожевникова (слева) доставила "Огонь памяти" в Пекин и приняла участие в шествии "Бессмертного полка" на территории посольства России. Она отметила, что сохранение памяти о Победе в Великой отечественной войне зависит от каждого, важно передать ее следующим поколениям.

Актриса Мария Кожевникова (слева) доставила "Огонь памяти" в Пекин и приняла участие в шествии "Бессмертного полка" на территории посольства России. Она отметила, что сохранение памяти о Победе в Великой отечественной войне зависит от каждого, важно передать ее следующим поколениям.

Сотни участников акции "Бессмертный полк" возложили цветы к Вечному огню и обелиску Победы на площади Победы в центре Минска.

Сотни участников акции "Бессмертный полк" возложили цветы к Вечному огню и обелиску Победы на площади Победы в центре Минска.

Участники акции в израильской Хайфе пронесли плакаты воевавших родственников и проследовали под песни военных лет по центральным улицам города. В акции принял участие генконсул России в Хайфе Алексей Красильников.

Участники акции в израильской Хайфе пронесли плакаты воевавших родственников и проследовали под песни военных лет по центральным улицам города. В акции принял участие генконсул России в Хайфе Алексей Красильников.

Акция "Бессмертный полк" прошла на главной улице Куала-Лумпура. Шествие двигалось от посольства России до Русского дома, на территории которого находится обелиск в память о героях Великой Отечественной.

Акция "Бессмертный полк" прошла на главной улице Куала-Лумпура. Шествие двигалось от посольства России до Русского дома, на территории которого находится обелиск в память о героях Великой Отечественной.

В мероприятии приняли участие посол России в Панаме Константин Гаврилов, сотрудники посольства, представители научных кругов, СМИ, соотечественники и друзья дипломатической миссии.
Посол Гаврилов в ходе церемонии напомнил, что 27 миллионов советских граждан отдали жизни ради победы над фашизмом и заложили основы справедливого миропорядка, основанного на суверенном равенстве и уважении.
Во время церемонии настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Русской православной церкви отец Антоний совершил панихиду по погибшим в годы войны.
После возложения цветов состоялось шествие "Бессмертного полка", участники которого пронесли фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
День победы касается каждого россиянина, заявил Путин
Вчера, 21:39
 
