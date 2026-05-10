"Оклахома" в третий раз обыграла "Лейкерс" в четвертьфинале плей-офф НБА

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 131:108 (31:25, 26:34, 33:20, 41:29) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник "Оклахомы" Аджай Митчелл, который оформил дабл-дабл (24 очка + 10 передач). У "Лейкерс" больше всех очков набрал Руй Хатимура (21).
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Оклахомы". Четвертая игра пройдет в ночь на 12 мая в Лос-Анджелесе.