"Оклахома" в третий раз обыграла "Лейкерс" в четвертьфинале плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
08:10 10.05.2026 (обновлено: 08:22 10.05.2026)
"Оклахома" в третий раз обыграла "Лейкерс" в четвертьфинале плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.
  • Встреча завершилась со счетом 131:108 в пользу «Оклахомы», счет в серии стал 3-0 в пользу «Оклахомы».
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 131:108 (31:25, 26:34, 33:20, 41:29) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник "Оклахомы" Аджай Митчелл, который оформил дабл-дабл (24 очка + 10 передач). У "Лейкерс" больше всех очков набрал Руй Хатимура (21).
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Оклахомы". Четвертая игра пройдет в ночь на 12 мая в Лос-Анджелесе.
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
