В рассекреченных файлах об НЛО нашли описание странных существ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В опубликованных ФБР документах о внеземной жизни и НЛО упоминаются существа маленького роста, передает В опубликованных ФБР документах о внеземной жизни и НЛО упоминаются существа маленького роста, передает Daily Mail со ссылкой на рассекреченные материалы.

Речь идет о документах, связанных с волной наблюдений за НЛО в 1960-х годах. Один из отчетов, датированный октябрем 1966 года, собрал показания очевидцев о летающих объектах, которые якобы могли бесшумно зависать в воздухе, быстро набирать скорость и вызывать сбои в работе электромагнитного оборудования.

"Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся на этих объектах. <…> Существа ростом от трех с половиной (107 сантиметров) до четырех футов (122 сантиметра), одетые в то, что напоминает скафандры и шлемы", — говорится в публикации.

В материалах также фигурируют предполагаемые обломки "летающих тарелок", которые описываются как фрагменты из неизвестного металла.

На этой неделе в США опубликовали десятки фото, видео, текстовых документов после обещания президента Дональда Трампа представить информацию американского министерства войны о внеземной жизни и НЛО.