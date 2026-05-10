20:36 10.05.2026
В рассекреченных файлах об НЛО нашли описание странных существ

Неопознанный летающий объект в небе. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В опубликованных ФБР документах о внеземной жизни и НЛО упоминаются существа маленького роста, передает Daily Mail со ссылкой на рассекреченные материалы.
Речь идет о документах, связанных с волной наблюдений за НЛО в 1960-х годах. Один из отчетов, датированный октябрем 1966 года, собрал показания очевидцев о летающих объектах, которые якобы могли бесшумно зависать в воздухе, быстро набирать скорость и вызывать сбои в работе электромагнитного оборудования.
"Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся на этих объектах. <…> Существа ростом от трех с половиной (107 сантиметров) до четырех футов (122 сантиметра), одетые в то, что напоминает скафандры и шлемы", — говорится в публикации.
В материалах также фигурируют предполагаемые обломки "летающих тарелок", которые описываются как фрагменты из неизвестного металла.
На этой неделе в США опубликовали десятки фото, видео, текстовых документов после обещания президента Дональда Трампа представить информацию американского министерства войны о внеземной жизни и НЛО.
Так, рассекреченные материалы ФБР по НЛО содержат проверку металлических фрагментов, найденных в Нью-Гэмпшире летом 1947 года на фоне сообщений о "летающих дисках", которые по итогам экспертизы оказались обычным чугуном, следует из архивного дела бюро, которое изучило РИА Новости.
