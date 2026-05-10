20:54 10.05.2026
В Карелии нашли детеныша нерпы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Детеныша ладожской нерпы нашли в Карелии и отправили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
"Ладожский нерпенок поступил к нам из Харвии. Внимательный человек вечером вышел на берег, обнаружил доходягу под прибрежным камнем и позвонил нам. Поместить малыша ему было некуда и пришлось договариваться с одной из баз отдыха насчет временного пристанища", - говорится на странице фонда в соцсети "ВКонтакте".

По данным организации, дорога от поселка Харвиа до центра помощи морских млекопитающим занимает около четырех часов. Нерпенка привезли в центр в пять утра.
С начала этого весеннего сезона в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих уже поступили детеныши нерпы и тюленя.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За годы работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино.
Республика КарелияСанкт-ПетербургРепиноФонд друзей балтийской нерпыГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
 
 
