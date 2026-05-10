Речи о размещении кораблей Франции в Ормузе никогда не шло, заявил Макрон

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что речи о развертывании французских кораблей в Ормузском проливе никогда не шло.
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил в воскресенье, что присутствие любых иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормузского пролива и эскалации кризиса. В среду минобороны Франции сообщило, что авианосец "Шарль де Голль" направляется в Красное море и Аденский залив в рамках усилий Парижа и Лондона по организации будущей миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
"Никогда не шло речи о французском или франко-британском развертывании. Несколько дней назад я принял решение отправить "Шарль де Голль", фрегаты, которые его сопровождают, и все элементы нашей авианосной группы к району у Баб-эль-Мандебского пролива... Речи о развертывании никогда не шло, но мы находимся в готовности", - заявил Макрон, выступление которого транслировалось на YouTube-канале Елисейского дворца, в ходе визита в Кению.
По его словам, цель миссии, которую создали Франция и Великобритания, состоит в обеспечении возобновления морского сообщения в регионе в том числе в координации с Ираном, как только позволят условия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.