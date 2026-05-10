В Ленинградской области катер врезался в берег, пострадали две женщины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Катер врезался в берег Невы в Кировском районе Ленинградской области, пострадали две женщины, по факту инцидента проводится проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел в воскресенье в акватории реки Невы вблизи села Отрадное в Кировском районе Ленинградской области.
"Произошло столкновение маломерного судна с берегом. На борту судна находились пассажиры. В результате инцидента две женщины, находившиеся на борту судна, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Следственные органы проводят проверку.
