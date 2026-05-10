В Ленинградской области катер врезался в берег, пострадали две женщины
11:43 10.05.2026
В Ленинградской области катер врезался в берег, пострадали две женщины

В Ленинградской области катер врезался в берег Невы, пострадали две женщины

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Катер врезался в берег Невы в Кировском районе Ленинградской области.
  • В результате инцидента две женщины, находившиеся на борту судна, получили телесные повреждения.
  • Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту случившегося.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Катер врезался в берег Невы в Кировском районе Ленинградской области, пострадали две женщины, по факту инцидента проводится проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел в воскресенье в акватории реки Невы вблизи села Отрадное в Кировском районе Ленинградской области.
"Произошло столкновение маломерного судна с берегом. На борту судна находились пассажиры. В результате инцидента две женщины, находившиеся на борту судна, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Следственные органы проводят проверку.
"Следователем Западного МСУТ СК России проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего", - добавили в ведомстве.
